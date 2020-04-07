Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тело военного США нашли у подконтрольного курдам нефтяного месторождения в Сирии

Тело военного США нашли у подконтрольного курдам нефтяного месторождения в Сирии

 Власти Ленобласти не подтвердили информацию о первой смерти пациента с COVID-19

Власти Ленобласти не подтвердили информацию о первой смерти пациента с COVID-19
Forbes: если Трамп не уговорит частные фирмы снизить добычу нефти, то сделке ОПЕК+ не быть

Forbes: если Трамп не уговорит частные фирмы снизить добычу нефти, то сделке ОПЕК+ не быть

 США на фоне глобальной борьбы с пандемией ведут свою политическую игру в Ираке

США на фоне глобальной борьбы с пандемией ведут свою политическую игру в Ираке
Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

 Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи

Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи
Тело военного США нашли у подконтрольного курдам нефтяного месторождения в Сирии

Тело военного США нашли у подконтрольного курдам нефтяного месторождения в Сирии

 Власти Ленобласти не подтвердили информацию о первой смерти пациента с COVID-19

Власти Ленобласти не подтвердили информацию о первой смерти пациента с COVID-19
Forbes: если Трамп не уговорит частные фирмы снизить добычу нефти, то сделке ОПЕК+ не быть

Forbes: если Трамп не уговорит частные фирмы снизить добычу нефти, то сделке ОПЕК+ не быть

 США на фоне глобальной борьбы с пандемией ведут свою политическую игру в Ираке

США на фоне глобальной борьбы с пандемией ведут свою политическую игру в Ираке
Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

 Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи

Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи
1:10   7 Апреля 2020
Экономика

Forbes: если Трамп не уговорит частные фирмы снизить добычу нефти, то сделке ОПЕК+ не быть

Forbes: если Трамп не уговорит частные фирмы снизить добычу нефти, то сделке ОПЕК+ не быть

Президент США Дональд Трамп может оказаться виноватым в незаключении сделки ОПЕК+, которая должна пройти в четверг, об этом пишет обозреватель Forbes Эллен Уолд.

Россия и Саудовская Аравия по видеосвязи проведут встречу, на которой обсудят установление новых квот добычи для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Пандемия коронавируса послужила причиной для снижения спроса на нефть, а решение саудовского принца заполонить рынок дешевой нефтью обрушило цены на нее больше чем на 50%. Об этом сообщает "ПолитРоссия".

Журналист Forbes Уолд пишет в своей статье, что США придется брать вину на себя, если сделка не состоится. Обозреватель отмечает, что США занимает первое место по добыче нефти в мире и является самой весомой "причиной" избыточного предложения нефти на мировом рынке.

Обозреватель добавил, что Вашингтону важно уговорить частные компании сократить добычу нефти, чтобы сделка состоялась.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#нефть #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...