Forbes: если Трамп не уговорит частные фирмы снизить добычу нефти, то сделке ОПЕК+ не быть

Президент США Дональд Трамп может оказаться виноватым в незаключении сделки ОПЕК+, которая должна пройти в четверг, об этом пишет обозреватель Forbes Эллен Уолд.

Россия и Саудовская Аравия по видеосвязи проведут встречу, на которой обсудят установление новых квот добычи для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Пандемия коронавируса послужила причиной для снижения спроса на нефть, а решение саудовского принца заполонить рынок дешевой нефтью обрушило цены на нее больше чем на 50%. Об этом сообщает "ПолитРоссия".

Журналист Forbes Уолд пишет в своей статье, что США придется брать вину на себя, если сделка не состоится. Обозреватель отмечает, что США занимает первое место по добыче нефти в мире и является самой весомой "причиной" избыточного предложения нефти на мировом рынке.

Обозреватель добавил, что Вашингтону важно уговорить частные компании сократить добычу нефти, чтобы сделка состоялась.