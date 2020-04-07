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0:42   7 Апреля 2020
Общество

Тело военного США нашли у подконтрольного курдам нефтяного месторождения в Сирии

Тело военного США нашли у подконтрольного курдам нефтяного месторождения в Сирии

Военного армии США убили в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. Об этом пишет ФАН.

Инцидент произошел около нефтяного месторождения "Аль-Омар". Сообщается, что также погибли двое бойцов курдских "Сирийских демократических сил" (SDF).

Больше полугода назад президент США Дональд Трамп заявил о выводе основных сил из Сирии. Американские военные находились на территории Сирии на протяжении нескольких лет, прикрываясь "борьбой с террористической группировкой ИГ".

США заявляли, что оставили ограниченный военный контингент в Сирии для того, чтобы охранять сирийскую нефть от террористов. На деле же американские военные стерегут нефть от сирийских властей, которым законно принадлежат данные месторождения.

ФАН отмечает, что сейчас военные США помогают незаконно добывать сирийскую нефть, чтобы вывозить ее в Ирак для последующей продажи. Эксперты считают, что Вашингтон направляет вырученные с продажи сирийской нефти деньги на финансирование боевиков.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #сирия #нефть

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