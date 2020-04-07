Власти Ленобласти не подтвердили информацию о первой смерти пациента с COVID-19

Правительство Ленинградской области опровергло информацию о первом летальном случае пациента с коронавирусной инфекцией в Ленинградской области. Информацию об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Сведения о смерти россиянина из Ленобласти заболевшего накануне COVID-19 ранее были распространены в Сети некоторыми СМИ. Информировалось, что пациент скончался в петербургской больнице имени Боткина.

"Пациент больницы имени Боткина с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", житель Петербурга, имеющий загородный дом в ... Ленинградской области – жив", — сообщили в областном правительстве.

Количество инфицированных на территории России за прошедшие сутки достигло свыше шести тысяч случаев. Число излечившихся превысило 400 человек. Всего с момента вспышки коронавируса было протестировано более 750 тысяч россиян.