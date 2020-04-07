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0:02   7 Апреля 2020
Общество

Бредихин спрогнозировал поэтапное установление турецкой власти в сирийском Идлибе

Бредихин спрогнозировал поэтапное установление турецкой власти в сирийском Идлибе

Вооруженные силы Турции продолжают осуществлять провокационную деятельность в обход собственным заявлениям о минимальной активности на территории Сирии в связи с пандемией коронавируса. Таким образом Анкара пытается установить власть в Идлибе.

Таким мнением поделился политолог и главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. По его словам, поползновения правительства Турции присоединить к себе часть сирийских земель инициированы в большей степени не президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а политическим классом страны.  

"(Прим. Ред. — Цель Турции в Идлибе) — формирование очага контроля, а в перспективе — формирование региона, который в дальнейшем станет частью единой Турции", — цитирует издание слова эксперта.

Политолог отметил, что, по его мнению, установление контроля с последующим формированием органов турецкой власти над регионом Идлиба, который в данный момент не находится под влиянием Дамаска, будет происходить в несколько этапов, как это было с территорией Кипра. Собеседник агентства уверен, что в планы Анкары входит расселение в Сирии граждан Турции в целях "размытия этнического фактора", что позволит избежать сепаратистских настроений среди населения. 

Сирийское издание Zaman al Wasl ранее проинформировало о создании турецкими военными на территории зоны деэскалации по меньшей мере трех наблюдательных постов. Общее количество таких пунктов в САР достигло 54. За прошедшую неделю, согласно данным местного СМИ, в Идлиб прибыли 350 грузовых автомобилей, в которых перевозились военные и специализированная техника. 

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Автор: Юлия Яковлева
#идлиб #турция #сар

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