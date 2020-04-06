США на фоне глобальной борьбы с пандемией ведут свою политическую игру в Ираке

США, несмотря на заявления своего президента Дональда Трампа, не собираются выводить войска с территории Ирака. Сейчас американские войска в регионе занимаются перебазированием, прикрываясь мнимым исходом из страны.

Политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин в беседе с ФАН заявил, что в ближайшем будущем не стоит ждать выполнения данных Трампом обещаний о выводе контингента. По его мнению, слова Трампа остаются всего лишь словами, которыми он оперирует в рамках своей миротворческой предвыборной кампании.

"В то же время мы видим, что Ирак является выгодной стратегической точкой на Ближнем Востоке. Ее американцы терять не хотят. В данной ситуации США играют двойственно", — отмечает собеседник агентства.

Весь мир сейчас занят борьбой с распространением коронавируса, ему не до политических игр американцев, чем Вашингтон и пользуется.