Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование на севере Сирии

Военнослужащие РФ и Турции провели совместное патрулирование на севере САР. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Военнослужащие РФ и Турции провели совместное патрулирование на севере САР. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

В Сирии продолжается работа по реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября 2019 года. Российские военные совместно с турецкими коллегами выполнили патрулирование в провинции Алеппо, сообщил руководитель ЦПВС.

Подразделения военной полиции РФ также выполнили патрулирование по маршрутам в Алеппо и в провинции Хасака. Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование территорий в районе аэродрома Камишлия, отметил Журавлев.

Контр-адмирал напомнил, что в Идлибской зоне деэскалации продолжает действовать режим прекращения огня, введенный 6 марта 2020 года. За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований зафиксировано не было. Вместе с тем в провинции Идлиб террористы группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) провели обстрелы пяти населенных пунктов.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал командиров вооруженных формирований в Идлибе встать на путь мирного урегулирования.