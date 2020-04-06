Среднему и крупному бизнесу в России подготовили меры поддержки

Введенные ограничения из-за пандемии COVID-19 сказались на бизнесе по всей России. Подмосковные власти уже принимают меры, которые помогут предпринимателям в сложный период.

Власти готовы помогать бизнесу Подмосковья решать вопросы с банками, об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов редакции сайта 360°. Речь идет именно о пересмотре условий по уже взятым займам, отметил Хромов.

Бизнесмены могут взять бесплатные деньги на шесть месяцев для того, чтобы выплатить зарплату в период, когда оборот упал. В данном случае власти региона готовы помогать местным предпринимателям в общении с банком, подчеркнул заместитель представителя правительства.

Вадим Хромов предложил предпринимателям сообщать о проблемах в Центр защиты и поддержки бизнеса Подмосковья по телефону 0150. Также можно направить копии документов на электронную почту 0150@mosreg.ru. Андрей Воробьев, губернатор Московской области, заявил, что режим самоизоляции не скажется на работе предприятий международных брендов для жителей региона.