Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Заразившийся новым коронавирусом британский премьер Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщает британский телеканал BBC.

Исполнять обязанности главы кабмина из-за болезни Джонсона будет глава МИД страны Доминик Рааб, который является вторым по старшинству министром правительства.

Ранее канцелярия Джонсона сообщала, что глава британского правительства сохраняет стойкие симптомы заболевания, которые вызываются новым коронавирусом.

Накануне представитель Джонсона заявлял, что сообщения о том, что премьеру понадобится искусственная вентиляция легких, являются дезинформацией.