Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

 Российские медики открыли инновационную систему лечения тяжелой формы коронавируса

Российские медики открыли инновационную систему лечения тяжелой формы коронавируса
США на фоне глобальной борьбы с пандемией ведут свою политическую игру в Ираке

США на фоне глобальной борьбы с пандемией ведут свою политическую игру в Ираке

 Среднему и крупному бизнесу в России подготовили меры поддержки

Среднему и крупному бизнесу в России подготовили меры поддержки
Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

 Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи

Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи
Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

 Российские медики открыли инновационную систему лечения тяжелой формы коронавируса

Российские медики открыли инновационную систему лечения тяжелой формы коронавируса
США на фоне глобальной борьбы с пандемией ведут свою политическую игру в Ираке

США на фоне глобальной борьбы с пандемией ведут свою политическую игру в Ираке

 Среднему и крупному бизнесу в России подготовили меры поддержки

Среднему и крупному бизнесу в России подготовили меры поддержки
Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

 Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи

Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи
22:23   6 Апреля 2020
Общество

Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Заразившийся новым коронавирусом британский премьер Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщает британский телеканал BBC.

Исполнять обязанности главы кабмина из-за болезни Джонсона будет глава МИД страны Доминик Рааб, который является вторым по старшинству министром правительства.

Ранее канцелярия Джонсона сообщала, что глава британского правительства сохраняет стойкие симптомы заболевания, которые вызываются новым коронавирусом.

Накануне представитель Джонсона заявлял, что сообщения о том, что премьеру понадобится искусственная вентиляция легких, являются дезинформацией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#великобритания #борис джонсон #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...