Российские медики открыли инновационную систему лечения тяжелой формы коронавируса

Граждан РФ, страдающих от тяжелой формы заражения коронавирусной инфекцией, будут лечить по обновленной схеме, заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Лечение станет более эффективным из-за применения препарата "Даларгин", который используется для заживления трофических язв и защиты органов и тканей. Клинические испытания нового варианта борьбы с COVID-19 уже начались.

Выживаемость от коронавирусной инфекции при использовании препарата повышается от 70% до 100%. Вариация зависит от схемы его введения. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова уже успела оценить его переносимость и безопасность.

Итальянские специалисты ранее заявили, что коронавирус повреждает не только легкие, но и все органы человека. Это стало ясно после подробного рассмотрения учеными тела человека на капиллярном уровне