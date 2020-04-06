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21:58   6 Апреля 2020
Общество

Российские медики открыли инновационную систему лечения тяжелой формы коронавируса

Российские медики открыли инновационную систему лечения тяжелой формы коронавируса

Граждан РФ, страдающих от тяжелой формы заражения коронавирусной инфекцией, будут лечить по обновленной схеме, заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Лечение станет более эффективным из-за применения препарата "Даларгин", который используется для  заживления трофических язв и защиты органов и тканей. Клинические испытания нового варианта борьбы с COVID-19 уже начались.

Выживаемость от коронавирусной инфекции при использовании препарата повышается от 70% до 100%. Вариация зависит от схемы его введения. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова уже успела оценить его переносимость и безопасность.

Итальянские специалисты ранее заявили, что коронавирус повреждает не только легкие, но и все органы человека. Это стало ясно после подробного рассмотрения учеными тела человека на капиллярном уровне

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #лечение #коронавирус

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