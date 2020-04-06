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21:28   6 Апреля 2020
Общество

Компания "Аэрофлот" планирует организовать вывоз россиян из Бангкока 7 апреля

Компания "Аэрофлот" планирует организовать вывоз россиян из Бангкока 7 апреля

Авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает вариант организации рейсов для россиян из Бангкока 7 апреля. Граждане РФ застряли в Таиланде из-за вспышки коронавируса в стране.

Компания также ожидает разрешения на выполнение аналогичных рейсов из Нью-Йорка и Мале. Возобновление полетов с целью организации возвращения россиян из зарубежны стран началось 6 апреля. Информацию предоставили представители в координационном Совете при правительстве по борьбе с COVID-19.

Первые два рейса планируются из Бишкека и Дакки в Екатеринбург и Нижний Новгород соответственно. Количество стран, из которых будет проводиться вывоз граждан РФ, со временем будет расти.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #аэрофлот #коронавирус

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