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21:09   6 Апреля 2020
Политика

Телеканал RT показал неумение Соболь пользоваться статистикой Youtube

Телеканал RT показал неумение Соболь пользоваться статистикой Youtube

Адвокат признанного в России иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь обвинила телеканал RT в "накрутке" просмотров роликов на Youtube. В ответ RT на примере показал, что это Соболь не понимает статистики Youtube.

Количество просмотров роликов на Youtube не коррелирует с количеством комментариев. Это наглядно показал телеканал RT в ответ на обвинение в "накрутке", в котором Любовь Соболь опиралась именно на том, что у одного из роликов телеканала на видеохостинге было более миллиона просмотров, но всего 98 комментариев. RT предложил посмотреть на статистику видео CNN и BBC, которая ясно показывает отсутствие какой-либо взаимозависимости количества просмотров и комментариев.

Телеканал показал адвокату ФБК мастер-класс по использованию инструментов аналитики Youtube. Оказывается, что в два клика можно узнать буквально все: откуда люди смотрели, с каких ресурсов заходили, как долго смотрели ролик и пересматривали ли. Вся эта аналитика однозначно показала отсутствие каких-либо накруток, поскольку больше всего трафика на Youtube-канал RT приносят рекомендации самого видеохостинга, который трудно заподозрить в накрутке.

 

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Автор: Ирина Большунова
#фбк #youtube #rt #соболь

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