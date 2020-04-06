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21:05   6 Апреля 2020
Экономика

Шабанов прокомментировал мнение Силуанова об экономической ситуации в РФ

Шабанов прокомментировал мнение Силуанова об экономической ситуации в РФ

Государство вынуждено использовать те запасы, которые оно формировало ранее. Резервы помогут преодолеть экономические трудности на начальных этапах. Но накопления рано или поздно закончатся, считает независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Россия готова к новой реальности в экономике благодаря имеющимся у страны ресурсам. ЦБ РФ обладает внушительным золотовалютным запасом, достаточное количество средств имеется у российского правительства. Это поможет справиться с экономическим кризисом, заявил ранее глава министерства финансов России Антон Силуанов.

Время изменилось, обвал цен на нефть привел к дефициту бюджета. Накопленные государством резервы помогут российской экономике лишь временно, выразил свое мнение по этому поводу Шабанов.

Экономка РФ выйдет из кризиса в любом случае, считает экономист. Но цену реабилитации российской экономики спрогнозировать сложно. Основной доход РФ приносит нефть. Пока цены на нефтяном рынке не стабилизируются, нормализация кризисной ситуации невозможна, заявил Шабанов.

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Автор: Илья Романович
#кризис #российская экономика

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