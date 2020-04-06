Беглов представил список поручений для борьбы с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручения в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Управляющие компании губернатор обязал следить за санитарным состоянием подъездов.

Беглов распорядился организовать для школьников дистанционное обучение в соответствии с программой, а также оказывать помощь медикам и социальным работникам.

Полный список поручений губернатора в рамках борьбы с коронавирусом Беглов огласил 6 апреля во время рабочего совещания с членами городского правительства. Об этом пишут "Невские новости".

Беглов также предложил привлечь бизнес для приобретения планшетов для детей из малообеспеченных семей, чтобы они могли учиться дистанционно.

Губернатор отметил, что следует помогать врачам, социальным работникам и участковым, которые следят за соблюдением режима самоизолированных граждан.