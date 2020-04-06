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20:40   6 Апреля 2020
Общество

Россия возобновит авиасообщение с другими странами для возвращения своих граждан

Россия возобновит авиасообщение с другими странами для возвращения своих граждан

Авиакомпании РФ возобновляют авиасообщение для вывоза оставшихся за рубежом россиян.

Об этом журналистам сообщили официальные представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Соответствующая публикация также появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Как уточняется, первые вылеты начнутся уже 6 апреля. Так, один борт совершит рейс из Бишкека (Киргизия) в Екатеринбург, второй — рейс из Дакки (Бангладеш) в Нижний Новгород. Вся актуальная информация о других рейсах будет своевременно опубликована на портале госуслуг и сайте оперативного штаба.

Напомним, 3 апреля 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире Россия полностью приостановила международные рейсы, вывозившие россиян из-за рубежа, чтобы ограничить новую волну случаев заражения COVID-19. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, правительство взяло перерыв для составления списков вывозимых граждан.

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Автор: Илья Романович
#россия #авиасообщение #коронавирус

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