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20:37   6 Апреля 2020
Политика

ПНС Ливии пытается дискредитировать действия мониторинговой миссии IRINI

ПНС Ливии пытается дискредитировать действия мониторинговой миссии IRINI

Евросоюз запустил в Средиземном море новую миссию IRINI для мониторинга соблюдения оружейного эмбарго ООН. Объектом наблюдения станет ливийская территория.

Временное правительство Ливии в Тобруке по достоинству оценило усилия стран ЕС в рамках начала операции IRINR. В МИД сказали, что некоторые страны продолжают нарушать эмбарго ООН, переправляя оружие через морские и воздушные пути, через порты и аэропорты в западной части ливийской территории. 

На самом деле Турция поставляет оружие и боеприпасы боевикам ПНС, обеспечивая им наемников, которые завезли в Ливию COVID-19. Сирийские боевики направляются в Триполи через Стамбул, где коронавирусной инфекцией болеет немалое количество людей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Миссия IRINI предполагает проверку подозреваемых в перевозке оружия судов, опираясь на 2292 резолюцию ООН и сбор информации о незаконном экспорте нефтяных ресурсов из Ливии, что идет вразрез с планами так называемого ПНС. 

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Автор: Яна Либерман
#ливия #пнс

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