Евросоюз запустил в Средиземном море новую миссию IRINI для мониторинга соблюдения оружейного эмбарго ООН. Объектом наблюдения станет ливийская территория.

Временное правительство Ливии в Тобруке по достоинству оценило усилия стран ЕС в рамках начала операции IRINR. В МИД сказали, что некоторые страны продолжают нарушать эмбарго ООН, переправляя оружие через морские и воздушные пути, через порты и аэропорты в западной части ливийской территории.

На самом деле Турция поставляет оружие и боеприпасы боевикам ПНС, обеспечивая им наемников, которые завезли в Ливию COVID-19. Сирийские боевики направляются в Триполи через Стамбул, где коронавирусной инфекцией болеет немалое количество людей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Миссия IRINI предполагает проверку подозреваемых в перевозке оружия судов, опираясь на 2292 резолюцию ООН и сбор информации о незаконном экспорте нефтяных ресурсов из Ливии, что идет вразрез с планами так называемого ПНС.