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20:33   6 Апреля 2020
Общество

ЭИСИ составил полный список мер по борьбе с коронавирусом в регионах

ЭИСИ составил полный список мер по борьбе с коронавирусом в регионах

Социологи проанализировали применяемые в регионах России меры для противодействия коронавирусной инфекции.

Экспертный институт социальных исследований изучил деятельность властей за 4 и 5 апреля в условиях распространения коронавируса. Для изучения ситуации проводился мониторинг официальных источников властей, информации из СМИ, социальных сетей и других каналов.

Так, власти Сахалинской области предлагают горожанам пройти КТ-диагностику в любое время суток. Губернатор региона Валерий Лимаренко из своей заработной платы выделил средства на покупку продуктов и витаминов для представителей старшего поколения. Тем временем глава Кемеровской области поручил обеспечить медицинские учреждения необходимым количеством защитных костюмов, пошив которых будет производиться местными предприятиями. А чиновники в Петербурге решили отдать свои автомобили врачам для борьбы с распространением COVID-19.

В условиях пандемии особенно поддерживается работа медицинского персонала. Врачи сразу из нескольких регионов России получат дополнительные выплаты. Медики в Республике Башкортостан обзавелись отдельными залами в стационарах благодаря поддержке местных жителей. Власти также уделяют внимание поддержке малого и среднего бизнеса, а обычных граждан поддерживают сниженными ценами и освобождением от различного рода выплат. Также главы регионов напоминают о важности получения образования в условиях полной изоляции.

Количество заболевших COVID-19 в России достигло 6 343 человек. Достоверная и актуальная информация представлена на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #исследование #коронавирус

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