Китай заработал в марте $1,4 млрд на экспорте медицинских товаров

Китай стал главным мировым экспортером медицинских масок. Только за март КНР смогла заработать 1,4 млрд долларов на поставках медицинских товаров за границу, пишет Asia Times.

Если в начале эпидемии коронавируса Китай активно импортировал медицинские товары и технику, то после спада вспышки COVID-19 Пекин превратился в экспортера, продавая излишки совершенных закупок в другие страны по завышенным ценам.

Торговую политику Китая уже назвали "масочной дипломатией". Так, страны, поддерживающие хорошие отношения с Пекином, получают медицинские товары по более доступным ценам или, как в случае с Италией, бесплатно. Тем временем Камбодже и Филиппинам приходится платить за те же самые товары в пять раз больше их реальной цены.

Только за март Китай заработал на продаже медицинской продукции 10,2 млрд юаней, что равняется 1,43 млрд американских долларов. Из Китая было отправлено за границу почти 4 млрд медицинских масок, более 37 млн защитных костюмов и свыше 2 млн термометров. Также КНР экспортирует аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и тест-системы на коронавирус, передает News.ru.

Несмотря на завышенные цены и имеющиеся претензии к качеству, для многих стран закупки в КНР остаются единственным способом справиться с дефицитом медицинских изделий и оборудования, так как на фоне сложной ситуации большинство стран запретило экспорт данной категории товаров.