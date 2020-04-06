Эксперты спрогнозировали развитие российского туристического бизнеса

Реабилитироваться после вспышки коронавируса туроператорам помогут страховые выплаты и поддержка со стороны государства, заявила генеральный директор туристической компании Planeta-top Элеонора Евдокимова.

Распространение коронавирусной инфекции нанесло огромный урон туристическому бизнесу. Приостановлена работа авиакомпаний, турагентства терпят убытки из-за закрытия государственных границ, не функционируют многие гостиницы.

Крупные туристические компании смогут удержаться на плаву, считают специалисты. Им помогут выплаты от страховщиков, льготы от властей РФ, а также фонд персональной ответственности туроператоров.

Большие трудности ждут организации, которые находятся на рынке туристических услуг не так давно. Они встречаются с серьезным кризисом впервые и не имеют опыта в преодолении подобных событий, сообщает "ФедералПресс".

Пока в стране введен режим самоизоляции, туркомпании переходят на удаленную работу и общаются с клиентами через интернет.