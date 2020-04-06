Беглов призвал разработать меры по поддержке петербургских пенсионеров

Петербургский губернатор Александр Беглов поручил разработать меры по поддержке пенсионеров и наладить дистанционное обучение школьников.

Градоначальник во время онлайн-заседания правительства также порекомендовал взять на особый контроль дошкольные учреждения, сообщает издание "НЕВСКИЕ НОВОСТИ".

Беглов предположил, что в будущем придется развернуть еще больше дежурных детских садов. Кроме того, губернатор Северной столицы поручил главам районов следить за управляющими компаниями и компетентностью их работы. Беглов также заострил внимание на дистанционном обучении, попросив содействия от бизнес-представителей в обеспечении детей планшетами.