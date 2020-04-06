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19:55   6 Апреля 2020
Общество

Пригожин подтвердил, что намерен наказать Соболь в суде

Пригожин подтвердил, что намерен наказать Соболь в суде

Пресс-служба компании "Конкорд" подтвердила информацию о подготовке судебного иска в отношении юриста признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин не намерен оставить без внимания обвинения сторонницы блогера Алексея Навального в "причастности" к криминальному сообществу. Глава "Конкорда", по словам представителей компании, планирует добиться привлечения Соболь к ответственности через суд.

"По моему мнению, как человек с извращенной психикой, Соболь часто делает самые нелепые и неадекватные высказывания", — приводят слова Пригожина в пресс-службе компании "Конкорд".

В настоящее время юристы Пригожина приступили к работе по составлению искового заявления. Одним из пунктов документа может быть опровержение информации, опубликованной летом 2019 года. В частности, речь идет о якобы подготовленном нападении на мужа Соболь Сергея Мохова. 

Сам Пригожин называет высказывания соратницы Алексея Навального нелепыми и неадекватными. Та информация, которую Соболь пыталась распространить через интервью телеканалу "ЦарьГрад", ничего общего с действительностью не имеет. Поэтому, добавил Пригожин, его юристы будут работать над возможностью расширения исковых требований к госпоже Соболь. ​

Пригожин подтвердил, что намерен наказать Соболь в суде

Пригожин подтвердил, что намерен наказать Соболь в суде

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Автор: Руслан Неглинный
#иск #конкорд #соболь

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