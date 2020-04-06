Правительство выделит около 200 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Правительство России выделит на поддержку семей с детьми более 200 млрд рублей, при это большая часть этих средств пойдет на поддержку семей с детьми от трех до семи лет.

Об этом в интервью журналистам ВГТРК заявил глава Министерства труда РФ Антон Котяков. По его словам, 140 млрд рублей будет выделено на поддержку семей с детьми в возрасте от трех до семи лет, 60 млрд рублей — на поддержку семей с детьми до трех лет.

Напомним, в своем обращении к россиянам 25 марта 2020 года президент России Владимир Путин предложил ряд социальных и экономических средств, которые должны снизить последствия эпидемии коронавирусной инфекции. Среди прочего глава государства поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц.