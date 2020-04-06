Как не стать жертвой мошенников во время пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса парализовала мировую экономику, карантин и самоизоляция отняли у бизнесменов поток клиентов и большую часть доходов. Коронавирус пробрался и в Россию, где 6 апреля зафиксированы 6 348 случаев заражения. Во время эпидемии активизировались мошенники, они используют беспомощность и обескураженное состояние людей, которые вынуждены оставаться дома.

В интернете появилось множество тестов на коронавирус с самым разным ценовым диапазоном — от трех до девятнадцати тысяч рублей. В соцсетях вроде Instagram в ленту пользователей попадает реклама: «заказать тест можно за две тысячи рублей, а всего за три его привезут вам домой».

Сотрудница Роспотребнадзора рассказала «Политике сегодня», что мошенников действительно стало больше.

«Постоянно приходят сообщения о разного рода мошенничестве, мошенники явно активизировались», — отметила девушка.

Электронные воры

Большинство россиян сейчас сидят по домам, многие отказываются даже от походов в продуктовые магазины и супермаркеты. Поэтому растет популярность доставок на дом. Прямо в квартиру доставляют не только продуктовые корзины, пиццу и напитки — приехать может и мастер по ремонту телефонов. Здесь важно проявить осторожность.

На сайте МВД РФ 6 марта опубликовали данные по новому делу о мошенничестве через интернет. Двое 30-летних жителей Воронежа и Новоусманского района размещали в интернете объявления о доставке продуктов и запрашивали предоплату. Как только покупатели перечисляли деньги на счет, мошенники переставали отвечать на звонки и сообщения. Так «продавцы» наворовали на 300 тысяч рублей.

«В настоящее время подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — написали на сайте министерства.

Кража на ваших глазах

Как мы выяснили, на дом приезжает не только еда, но и мастера, ремонтники. При заказе специалиста на дом важно правильно выбрать сервис. Во время эпидемии в Петербурге и других городах мошенники чувствуют себя особенно смело. Обескураженные новыми обстоятельствами люди не могут обратиться в привычный салон по ремонту смартфонов около дома — все закрыто. В поисках быстрого решения проблем многие связываются с непроверенными компаниями.

Так, вы звоните на горячую линию сервиса по ремонту техники, уточняете цену, время работы, качество запчастей. К вам домой приходит мастер, он разбирает устройство и начинает расписывать, как с ним все плохо. А затем называет цену замены деталей в четыре, а то и больше раз превышающую ту, которая заявлена на сайте компании. Вы в недоумении расспрашиваете, откуда такие цифры, а «специалист» умело объясняет, что это среднее по рынку, что предыдущий ремонт был «некудышным», а часть оригинальных деталей смартфона и вовсе выкрал предыдущий ремонтник.

Растерянные, вы соглашаетесь на условия «эксперта» и достаете из кармана сумму, которую он просит. Важным фактором доверия здесь будет то, что он расскажет о вашем мобильном устройстве все подробности и даже оставит свой паспорт, когда пойдет в машину за дополнительными деталями. На прощание аферист даст квитанцию, в которой на первый взгляд все есть: и печати, и подписи, и цена услуги. Однако если приглядеться, номер заказа будет написан на каждой строке по-разному, а ячейка «компания» будет пустовать. А когда вы позвоните в сервис по тому же номеру, вам скажут, что «такого заказа у нас нет».

Как защитить себя от мошенников

Если вы еще только планируете воспользоваться услугами по интернету, соблюдайте эти простые правила:

Проверяйте отзывы о работе фирмы;

Не соглашайтесь на предоплату, если только это не давно знакомая вам компания. Даже всем известная «До-до пицца» не требует оплаты заранее, как и многие другие крупные сервисы;

Если вы вызываете мастера на дом, спрашивайте документы и доказательства того, что он устроен в данном сервисном центре;

Обращайте внимание на то, чтобы цена, названная оператором, и конечная стоимость не отличались. Если же это произошло, просите подробно объяснить, почему так вышло;

Не заказывайте тесты на коронавирус и прививки на дом. Тесты есть только в государственных поликлиниках и нескольких частных в стране (в Петербурге «Медси» и Helix), но они не доставляют их домой. А прививки от COVID-2019 еще не существует, как и вакцины.

Что делать, если меня уже обманули

Если вы стали жертвой мошенников, стоит обратиться в полицию и Роспотребнадзор. Сейчас большинство горячих линий в государственных учреждениях заняты вопросами коронавируса. Но если проявить настойчивость, дозвониться получится. Госслужащие видят обстановку с мошенничеством и уделяют этому особое внимание в условиях эпидемии. Проявить сознательность и разобраться с мошенниками, которые вас обманули, важно, чтобы от их деятельности не пострадало больше людей.

+7-800-100-0004 — Горячая линия Роспотребнадзора