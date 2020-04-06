Елисеева указала, что у КПРФ не осталось ничего от идеологии коммунизма

Партия КПРФ своими митингами на фоне распространения нового типа коронавируса и критикой решения властей по ситуации с коронавирусом показала некомпетентность и готовность жертвовать гражданами в угоду амбициям.

По политолога Наталии Елисеевой, коммунисты строят из себя своеобразных коронавирусных диссидентов. В то время, когда по территории всего государства уже запрещали массовые шествия на фоне COVID-19, партия устраивала митинги. В числе сторонников формирования находится большое количество людей в преклонном возрасте, которые относятся к группе риска по коронавирусу. Об этом сообщили Nation News.

Действия сторонников увеличили вероятность распространения заболевания, отметила Елисеева.

Столичное отделение КПРФ на своем интернет-ресурсе как ни в чем не бывало критикует решения администрации по противостоянию вирусу COVID-19. Коммунисты обсуждают "бездействие" властей, параллельно устраивая несколько массовых шествий, игнорируя запрет государства.