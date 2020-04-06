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Елисеева указала, что у КПРФ не осталось ничего от идеологии коммунизма

 Загрязняющий Липецк олигарх Лисин отказывается помогать властям в борьбе с COVID-19

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Мишустин попросил губернаторов принимать адекватные меры во время пандемии

Мишустин попросил губернаторов принимать адекватные меры во время пандемии

 Песков объяснил критику Мишустина в адрес губернаторов из-за закрытия регионов

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Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом
19:11   6 Апреля 2020
Россия

Елисеева указала, что у КПРФ не осталось ничего от идеологии коммунизма

Елисеева указала, что у КПРФ не осталось ничего от идеологии коммунизма

Партия КПРФ своими митингами на фоне распространения нового типа коронавируса и критикой решения властей по ситуации с коронавирусом показала некомпетентность и готовность жертвовать гражданами в угоду амбициям.

По политолога Наталии Елисеевой, коммунисты строят из себя своеобразных коронавирусных диссидентов. В то время, когда по территории всего государства уже запрещали массовые шествия на фоне COVID-19, партия устраивала митинги. В числе сторонников формирования находится большое количество людей в преклонном возрасте, которые относятся к группе риска по коронавирусу. Об этом сообщили Nation News.

Действия сторонников увеличили вероятность распространения заболевания, отметила Елисеева.

Столичное отделение КПРФ на своем интернет-ресурсе как ни в чем не бывало критикует решения администрации по противостоянию вирусу COVID-19. Коммунисты обсуждают "бездействие" властей, параллельно устраивая несколько массовых шествий, игнорируя запрет государства.

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Автор: Руслан Неглинный
#кпрф #политика #коронавирус

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