Загрязняющий Липецк олигарх Лисин отказывается помогать властям в борьбе с COVID-19

Красноярск, Новокузнецк, Норильск и Череповец являются центрами тяжелой промышленности и на сегодняшний день возглавляют антирейтинги по состоянию экологии и загрязнению воздуха.

В этот список также входит и Липецк, в котором расположен Новолипецкий металлургический комбинат, принадлежащий Владимиру Лисину. Производство является крупнейшим на территории РФ, пишет Федеральное агентство новостей.

НЛМК выбрасывает в воздух вреднейшие для человеческого здоровья вещества, такие как аммиак, фенол, формальдегид и множество других. До 80% вредных выбросов в атмосферу Липецкой области приходятся именно на предприятие Лисина.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин назвал Липецк городом, где проблема с окружающей средой стоит "особенно остро". После этого руководство НЛМК обязалось снизить вредные выбросы.

Подконтрольные предприятию СМИ писали, что ЛНМК является "самым чистым металлургическим производством", но живущие там люди видят все собственными глазами, что Новолипецкий металлокомбинат продолжает портить окружающие среду. Местное население уже много лет ждет, когда власти смогут решить эту проблему. Они требуют привлечь Лисина к ответственности, по всей видимости, уголовной.

Руководство предприятия на фоне коронавируса заявило, что будет вынуждено снизить расходы на безопасность, в том числе экологическую, а сам глава НЛМК, по слухам, с начала пандемии уехал в Шотландию, где обладает собственным поместьем.

На фоне того, что другие крупные предприниматели и бизнесмены РФ жертвуют огромные суммы на борьбу с коронавирусной инфекцией, олигарх Лисин демонстративно игнорирует призывы властей региона пожертвовать средства в городской фонд, а липчан оставляет задыхаться от зловония своих предприятий и умирать от раковых опухолей.