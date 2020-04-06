Японские СМИ рассказали о беспроигрышном сценарии России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин подготовил беспроигрышный сценарий, нацеленный не только на завершение противостояния с США и Саудовской Аравией в нефтяной войне, но и на получение определенной выгоды, несмотря на двойной удар, который по российской экономике нанесли коронавирус и обрушение цен на нефть.

Такое мнение в понедельник высказывает автор материала, опубликованного в японском издании Nihon Keizai.

Россия, взяв курс на заключение нового соглашения по ограничению нефтедобычи в формате ОПЕК+, после того, как предыдущее было разорвано в марте, рассчитывает получить в ответ определенную выгоду, говорится в статье.

«К сожалению, наши партнеры из Саудовской Аравии не согласились продлить текущую сделку на текущих условиях, фактически вышли из соглашения и объявили о значительных дополнительных скидках на свою нефть, а также о планах по резкому увеличению добычи», — приводит издание слова президента РФ Владимира Путина, сказанные им 3 апреля на совещании с экономистами по ситуации на глобальных экономических рынках.

При этом Путин допустил, что общий объем сокращения нефтедобычи в рамках нового соглашения ОПЕК+ может составить максимум 10 миллионов баррелей нефти в сутки. Таким образом российский президент поддержал идею американского лидера Дональда Трампа, который стремится спасти от банкротства производителей сланцевой нефти в США.

Однако, как отмечает автор материала, Путин, поддержав Трампа в стремлении к новой сделке, выдвинул собственные условия: США также должны сокращать нефтедобычу. В противном случае американские сланцевики вновь начнут расширять свою долю на мировом рынке в ущерб России.

«Сразу же после заявлений президента Путина американский лидер 3 апреля собрал в Белом доме глав американских нефтяных корпораций. Он предложил меры поддержки: предоставлять в долг стратегические запасы нефти и запасать избытки производства. Россия может надеяться, что благодаря этому расширение доли американских сланцевых компаний на европейском и азиатском рынках будет сдерживаться», — говорится в статье.

При этом автор допускает, что российский лидер выдвинул Трампу и другие условия – например, отмену американских санкций против нефтегазовой промышленности РФ.

«Появилась возможность, что России и США удастся договориться», — цитирует автор статьи мнение ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

Кроме того, возможно, задача российской стороны заключается еще и в том, чтобы избежать дополнительных санкций против «Северного потока-2», пишет японское издание.

Напомним, администрация Трампа ввела санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в декабре 2019 года. Когда же Россия заявила, что ограничительные меры не помешают завершению строительства второго потока в срок, Вашингтон пригрозил усилением давления. Поэтому, по мнению автора материала, Путин не упустит шанса заключить сделку и обезопасить данный проект.

Также, пишет автор, у президента РФ, возможно, есть и другой интерес. В ноябре текущего года в США пройдут президентские выборы, на которых республиканец Дональд Трамп будет соперничать с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, придерживающимся жесткой позиции по отношению к Москве.

«Лучше сделать так, чтобы Трамп был должен, чем наносить ему увечья за счет отказа от совместного сокращения добычи при том, что американский президент настроен улучшить отношения с Россией», — предполагает автор материала.

Также в материале отмечается, что Россия имеет запас прочности и, благодаря накопленным за счет экспорта углеводородов резервам, могла бы продержаться больше года в условиях обвала цен на нефть. Однако Москва взяла курс на заключение сделки с Саудовской Аравией и сокращение нефтедобычи, рассчитывая, видимо, получить определенную выходу, несмотря на то, что противостояние с Саудовской Аравией и США закончится вничью.