Правительство России выделит 65 миллиардов рублей на пособия по безработице и оплату больничных листов. Об этом сообщил глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с корреспондентом телеканала "Россия-24".

Так, 30 миллиардов из них будут выделены гражданам, которые обратились в центр занятости, в связи с отсутствием работы. Оставшиеся 35 миллиардов пойдут на оплату больничных листов россиянам, в соответствии с измененным порядком.

Во время своего обращения к россиянам 25 марта глава государства Владимир Путин предложил меры, благодаря которым можно снизить пагубные последствия для граждан из-за коронавируса. Президент поручил установить норму выплат по больничному листу в размере не меньше минимального размера оплаты труда.

Также во время своей речи, глава РФ поручил кабмину разработать меры по увеличению пособия по безработице до минимального размера оплаты труда (12 130 рублей).