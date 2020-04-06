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18:40   6 Апреля 2020
Россия

Кабмин выделит 65 млрд на пособия по безработице и оплату больничных

Кабмин выделит 65 млрд на пособия по безработице и оплату больничных

Правительство России выделит 65 миллиардов рублей на пособия по безработице и оплату больничных листов. Об этом сообщил глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с корреспондентом телеканала "Россия-24".

Так, 30 миллиардов из них будут выделены гражданам, которые обратились в центр занятости, в связи с отсутствием работы. Оставшиеся 35 миллиардов пойдут на оплату больничных листов россиянам, в соответствии с измененным порядком.

Во время своего обращения к россиянам 25 марта глава государства Владимир Путин предложил меры, благодаря которым можно снизить пагубные последствия для граждан из-за коронавируса. Президент поручил установить норму выплат по больничному листу в размере не меньше минимального размера оплаты труда.

Также во время своей речи, глава РФ поручил кабмину разработать меры по увеличению пособия по безработице до минимального размера оплаты труда (12 130 рублей).

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Автор: Яна Либерман
#путин #мрот #выплаты #коронавирус

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