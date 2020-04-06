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18:08   6 Апреля 2020
Общество

ФБК использует коронавирус, как средство саморекламы

ФБК использует коронавирус, как средство саморекламы

Признанный иноагентом "Фонд борьбы с коррупцией" продолжает травлю главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, публикуя очередные "расследования" и ожидая денег от западных кураторов.

Ситуация с коронавирусом в стране не поменяла вектор деятельности "Фонда борьбы с коррупцией". Навальный и Ко уже в течение месяца "расследуют" деятельность канала RT и особенно семьи главреда издания Маргариты Симоньян. И это вместо того, чтобы "лидеру мнений" обратить внимание своих сторонников к реальной проблеме — коронавирусу, пишет "ПолитЭксперт".

Последний выпуск на YouTube от команды Навального вела уже юрист фонда Любовь Соболь. Как обычно, "расследование" пестрило жонглированием недостоверной информации, превращая всю деятельность оппозиции в очередную попытку грубой манипуляции. 

Соболь оказалась недовольна деятельностью канала RT и его якобы накруткой просмотров. В качестве доказательства выступила фраза, будто бы телеканал уже никто не смотрит.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов отметил, что такие личности, как Навальный и Соболь, везде ищут виноватых и сеют панику в людях, не предлагая конкретных шагов для решения проблемы. Навальный и его ближайшая сторонница Любовь Соболь только играют свои роли в инфовойне между Россией и странами Запада, заявил Серуканов.

Экс-сотрудник ФБК также упомянул про фейки, которые постоянно распространяет оппозиция. Они касаются, в частности, экономической ситуации в стране и статистики по зараженным. Оппозиционеры в один голос кричат о сокрытии реальных цифр, не представляя доказательств и сея панику среди россиян.

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Автор: Юлия Яковлева
#навальный #rt #симоньян #соболь

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