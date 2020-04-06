Водолацкий назвал фейки о коронавирусе угрозой национальной безопасности

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства изучает статьи западных СМИ, в которых некорректно освещалась борьба России с COVID-19.

Глава комиссии Василий Пискарев привел в пример материал из Deutsche Welle, в котором освещалось мнение "Отрытой России" (признана нежелательной в РФ). Правозащитники организации заявили, что борьба власти страны с фейками каким-то образом отражается на свободе слова. "Медуза" и "Радио Свобода", в свою очередь, тиражировали материалы о дефиците аппаратов ИВЛ в России, что не соответствует действительности, уведомил Пискарев.

Первый зампред Комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с изданием Nation News заявил, что штрафов в отношении нарушителей недостаточно. Паразитирующие на ситуации с коронавирусом лица и организации должны привлекаться к уголовной ответственности, уверен парламентарий.

"Вброс — это угроза национальной безопасности", — заявил Водолацкий.

Парламентарий отметил, что комиссия под руководством Пискарева рассмотрит все предложения от граждан РФ, направленные на защиту внутренних интересов государства.