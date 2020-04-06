Новое расписание единых государственных экзаменов опубликовали в Министерстве просвещения РФ. Сроки ЕГЭ пришлось перенести из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.

Экзамены по географии, литературе и информатике российским школьникам назначили на 8 июня. Русский язык можно будет сдать 11 июня, а математику — 15 июня. Экзамены по истории и физике пройдут 18 июня, а оценить свои знания по обществознанию и химии российские выпускники школ смогут 22 июня. 25, 26 и 29 июня в России пройдут экзамены по иностранным языкам. Резервные дни для сдачи экзаменов пройдут с 1 по 11 июля.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Многие российские и международные мероприятия были перенесены на более поздний срок для нераспространения COVID-19. Подробнее о течении коронавирусной инфекции в РФ можно узнать стопкоронавирус.рф.