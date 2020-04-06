Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом

Писательница Джоан Роулинг, создательница цикла книг про Гарри Поттера, рассказала, что она на протяжении двух недель боролась с коронавирусом. Заболевание проявлялось со всеми типичными симптомами.

Она призналась, что не сдавала тесты и не посещала медицинское учреждение, а лечилась самостоятельно. Роулинг рассказала, что ей удалось победить заболевание благодаря специальной дыхательной технике. Она опубликовала соответствующий пост в своем Twitter.

По словам писательницы, ей удалось полностью вылечиться, и сейчас она чувствует себя хорошо.