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 Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом

Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом
17:48   6 Апреля 2020
Весь мир

Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом

Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом

Писательница Джоан Роулинг, создательница цикла книг про Гарри Поттера, рассказала, что она на протяжении двух недель боролась с коронавирусом. Заболевание проявлялось со всеми типичными симптомами.

Она призналась, что не сдавала тесты и не посещала медицинское учреждение, а лечилась самостоятельно. Роулинг рассказала, что ей удалось победить заболевание благодаря специальной дыхательной технике. Она опубликовала соответствующий пост в своем Twitter.

По словам писательницы, ей удалось полностью вылечиться, и сейчас она чувствует себя хорошо.

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Автор: Руслан Неглинный
#джоан роулинг #самоизоляция #коронавирус

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