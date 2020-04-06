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17:30   6 Апреля 2020
Общество

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Навальный сеет панику среди россиян, публикуя фейки о нехватке ИВЛ

Публикации блогера Алексея Навального может проверить Комиссия Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства из-за недостоверной информации о якобы дефиците аппаратов ИВЛ в больницах России.

Об этом в своем материале сообщают журналисты Федерального агентства новостей. Как уточняется, глава ФБК (признан иностранным агентом) в своих видео эмоционально обвинял во лжи правительство относительно реальной ситуации с коронавирусом, а также заявлял о "нехватке" аппаратов искусственной вентиляции легких в российских больницах.

Примечательно, что теме нехватки специального оборудования для вентиляции легких свои материалы также посвящала и соратница Алексея Навального — глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. После обращения редакции ФАН с просьбой проверить публикации Васильевой на предмет распространения недостоверной информации о ситуации с COVID-19 в РФ ее деятельностью заинтересовались правоохранительные органы.

Напомним, ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев сообщал о том, что ряд средств массовой информации публикует неподтвержденные данные о ситуации вокруг эпидемии коронавирусной инфекции в России. Среди таких изданий оказались "МБХ Медиа", "Настоящее время", "Медуза" и "Радио Свобода".

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Автор: Ирина Большунова
#госдума #проверка #навальный #комментарий #фейк-ньюс

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