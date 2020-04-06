Ущерб на сумму восемь млн рублей потерпел Гонконг после несанкционированного митинга. Ужесточить наказание для организаторов провокаций, чтобы избежать возможного ущерба в будущем, предложил политолог Владимир Джаралла.

Протесты в Гонконге продолжались несколько месяцев и прекратились только из-за эпидемии коронавируса в стране. Власти и жители КНР имеют основания полагать, что Вашингтон может быть причастен к таким длительным провокациям, поскольку США выгодно дестабилизировать ситуацию в Китае, чтобы ухудшить положение своего главного экономического конкурента на международной арене.

"Держава-гегемон США хочет уничтожить конкурента (Китай), чтобы их положению ничего не угрожало", — пояснил политолог в беседе с корреспондентом "Слова и дела".

Летние беспорядки в Москве 2019 года не только нанесли ущерб представителям правоохранительных органов, но и препятствовали работе общественного транспорта. Кроме того, жители столицы не могли спокойно передвигаться по улицам города из-за массовых протестных акций. А главными виновниками таких мероприятий в Москве были глава иноагента ФБК Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь. Никто из них не понес наказания за это.