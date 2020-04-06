Россия будет диктовать условия в новой сделке по ограничению нефтедобычи

Москва не согласна на сокращение нефтедобычи в прежнем формате ОПЕК+, об этом свидетельствует озвученная Дмитрием Песковым официальная позиция Кремля по условиям стабилизации рынка нефти.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал Александр Фролов – заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в соглашении по снижению нефтедобычи участие должны принять все страны, включая и те, которые ранее не работали в сделке. Только так, по словам Пескова, можно добиться стабилизации рынка.

«Об этом действительно говорят те, кто находится сейчас в рабочем контакте. Какие это могут быть страны, я не буду сейчас говорить. Думаю, всем нужно просто дождаться телеконференции, которая состоится на этой неделе», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в начале марта текущего года произошло обрушение рынка нефти. Причиной стало непродление сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия попыталась заставить Россию дополнительно вдвое сократить нефтедобычу под предлогом того, что потребление нефти в мире упало из-за эпидемии коронавируса, которая привела к закрытию многих производств. Россия отказалась подчиниться требованию. После чего Эр-Рияд объявил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи перестает существовать с 1 апреля, и саудиты собираются увеличить объемы добычи и «залить» рынок дешевой нефтью.

Как объяснил Александр Фролов, сейчас Саудовская Аравия сама уже очень нуждается в заключении новой сделки, но изо всех сил пытается не показать этого и сохранить лицо.

«Эр-Рияд в своей истории нередко в спорах с Катаром, Ираном и другими странами предъявлял ультиматумы, а впоследствии нес настолько неприемлемые потери, что отыгрывал ситуацию обратно. Сейчас королевство вынуждено демонстрировать, что готово договариваться с РФ только по просьбе США», — отметил эксперт.

По его словам, саудиты демонстрировали свою готовность демпинговать в ситуации, когда во всем мире из-за карантинных мероприятий по коронавирусу произошел резкий спад потребления нефти, а объявленные ими скидки на поставки нефти привели к переизбытку предложения. В результате ситуация дошла до того, что добытую нефть стало просто негде хранить.

«Когда котировки барреля упали до 20 долларов и ниже в зависимости от сорта нефти, самим саудитам стало не до шуток – даже им такой демпинг не по карману. Они теряют огромные деньги, от чего страдает вся страна. Спроса нет, а значит, нужно стабилизировать ситуацию. А Россия оказалась куда более подготовленной к тому, что произошло. И теперь уже сама диктует условия для сделки», — подчеркнул Фролов.

Встречу в формате ОПЕК+ Саудовская Аравия запросила еще в конце прошлой недели, это подтвердили несколько стран-участниц сделки. Изначально переговоры в режиме видеоконференции были намечены на понедельник, 6 апреля, но потом их перенесли на девятое число. Сообщая об этом, Дмитрий Песков напомнил слова российского президента Владимира Путина о заинтересованности Москвы в стабилизации рынка энергоносителей и ее готовности к взаимодействию с другими странами.

По словам Путина, в рамках новой сделки общий объем нефтедобычи может быть сокращен максимум на 10 миллионов баррелей в сутки.

«Вашингтон не сможет уйти от соглашений, предусматривающих сокращение добычи нефти в мире. Такой позиции придерживаются в Кремле», — добавил Песков.

Комментируя ситуацию, Александр Фролов отметил, что США, где обвал цен на нефть привел к тому, что подешевел бензин, сначала радовались такому развитию событий.

«Однако вскоре радость сменилась нешуточным беспокойством – начались проблемы в американской нефтедобывающей отрасли. К сегодняшнему дню порядка 70% нефтяных компаний США находятся в предбанкротном состоянии, причем не только мелкие, но и "динозавры" рынка. Под угрозой увольнения оказались миллионы американцев», — добавил эксперт.

При цене в 20 долларов за баррель, объяснил Фролов, можно просто останавливать всю нефтедобывающую промышленность в США, так как она становится очень убыточной, а дефицитный бюджет страны просто не станет субсидировать частный бизнес, к которому относятся американские нефтяные компании.

«Появление миллионов безработных в стране накануне осенних выборов президента поставит крест на шансах Дональда Трампа переизбраться. Поэтому Штатам придется идти на сокращение нефтедобычи наряду с Россией, саудитами и другими странами – иначе они все равно потеряют объемы на рынке из-за меняющейся конъюнктуры», — подчеркнул он.

В заключение эксперт высказал предположение, что Штаты, чтобы не нести весь груз снижения нефтедобычи, принудительно привлекут к новой сделке в рамках ОПЕК+ своих союзников – Бразилию и Канаду.