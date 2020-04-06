Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке, куда он был госпитализирован с пневмонией, сообщил директор его культурного фонда Андрей Гайдель.

Лев Лещенко покинул медицинское учреждение вместе со своей женой Ириной, сообщает ТАСС. Повторный тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

Кадры, на которых запечатлено, как Лещенко покидает больницу, опубликовал телеканал "Звезда".

Народный артист вернулся из США 11 марта с гастролей, а 23-го числа его вместе с супругой госпитализировали в больницу в московском поселке Коммунарка, где содержатся пациенты с подозрением на коронавирус. 28 марта состояние Лещенко улучшилось, и его перевели в обычную палату.