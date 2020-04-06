Фильм "Шугалей" может помочь вызволить россиян из плена террористов ПНС

Фильм о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане вызовет общественный резонанс, а люди обратят внимание на ситуацию, считает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

По его словам, создателям фильма важно не только передать, что картина снята на реальных событиях, а донести, что демонстрируемое на экране происходит прямо сейчас в реальной жизни в Ливии.

"Ни у кого нет возможности просто-напросто вызволить двух россиян из плена, из рук наглого террориста, в глаза говорящего, что ему наплевать на западные ценности: свободу, права человека и прочее", — цитирует журналиста Федеральное агентство новостей (ФАН).

Аббас Джума имеет в виду главу ливийской группировки RADA Абда Аль-Рауфа Кару, который причастен к похищению россиян. Журналист назвал его настоящим террористом и "наглой мордой", с которой никто ничего не может сделать.

В мае 2019 года российские социологи Максим Шулагей и Самер Суэйфан прибыли в Триполи с официальным визитом, чтобы провести исследование. Их захватили в плен боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и поместили в неофициальную тюрьму "Митига", где содержат в нечеловеческих условиях. Россиян пытают и оказывают на них психологическое давление. С момента их захвата прошел почти год, но террористы ПНС не спешат предъявить им обвинения, а адвокатов в камеру не пускают.