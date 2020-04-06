Доставленные "Альянсом врачей" медицинские маски оказались нелицензированными

Какие цели преследовал "Альянс врачей", раздавая средства защиты в больницах, которые не прошли обязательную сертификацию, рассказал политолог и публицист Армен Гаспарян.

Главврач Боровичской центральной больницы рассказал, что защитные маски, которые привезли представители "Альянса врачей" блогера Алексея Навального, оказались нелицензированными. Помимо того, их доставила глава "профсоюза" Анастасия Васильева, которая полностью проигнорировала правила самоизоляции.

В ходе беседы с корреспондентом iReactor политолог Гаспарян указал, что ничего другого от структуры Навального не стоило ожидать. По его мнению, это очередная попытка продать себя в информационном пространстве, использую препараты без соответствующей лицензии.

Гаспарян также подверг критике Васильеву, которая вдвойне должна соблюдать режим карантина, поскольку ее родственники совсем недавно вернулись из ОАЭ, где зафиксировано большое число заболевших коронавирусной инфекции.

Это далеко не первый раз, когда действия "Альянса врачей" вызывают шквал критики со стороны россиян. Структура Навального успела "прославиться" фейками о Богдановичской больнице.