В Мосгордуме гадают, кого мог заразить нарушивший самоизоляцию депутат КПРФ Ступин
Анализ на коронавирус депутата МГД от КПРФ Евгения Ступина, нарушившего режим самоизоляции, показал положительный результат. По мнению депутата, заразиться он мог в общественном транспорте.
Медики провели тест 29 марта, через неделю пришли результаты анализа, которые подтвердили, что депутат заражен коронавирусом. Об этом пишет Nation News.
Сам депутат Мосгордумы в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что вызывал врачей, они провели тест на коронавирус на дому. Ступин подписал согласие на лечение в домашних условиях, а также подтвердил, что ознакомился с информацией об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции.
Ступин ограничил все контакты, пока ждал результатов анализа, но нарушил режим самоизоляции, чтобы выйти в магазин за продуктами.
Отметим, коронавирус также диагностировали у депутата МГД от КПРФ Николая Губенко. Его вместе с супругой, которая также заражена, госпитализировали в больницу в Коммунарке. Также известно о наличии вируса у депутатов Людмилы Стебенковой и Степана Орлова.