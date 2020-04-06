Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом

Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом

 Навальный сеет панику среди россиян, публикуя фейки о нехватке ИВЛ

Навальный сеет панику среди россиян, публикуя фейки о нехватке ИВЛ
Мишустин попросил губернаторов принимать адекватные меры во время пандемии

Мишустин попросил губернаторов принимать адекватные меры во время пандемии

 Песков объяснил критику Мишустина в адрес губернаторов из-за закрытия регионов

Песков объяснил критику Мишустина в адрес губернаторов из-за закрытия регионов
Западные СМИ разглядели скрытый смысл в российской помощи США

Западные СМИ разглядели скрытый смысл в российской помощи США

 Гибель американского военного в САР вызвала сомнения у пользователей Сети

Гибель американского военного в САР вызвала сомнения у пользователей Сети
Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом

Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом

 Навальный сеет панику среди россиян, публикуя фейки о нехватке ИВЛ

Навальный сеет панику среди россиян, публикуя фейки о нехватке ИВЛ
Мишустин попросил губернаторов принимать адекватные меры во время пандемии

Мишустин попросил губернаторов принимать адекватные меры во время пандемии

 Песков объяснил критику Мишустина в адрес губернаторов из-за закрытия регионов

Песков объяснил критику Мишустина в адрес губернаторов из-за закрытия регионов
Западные СМИ разглядели скрытый смысл в российской помощи США

Западные СМИ разглядели скрытый смысл в российской помощи США

 Гибель американского военного в САР вызвала сомнения у пользователей Сети

Гибель американского военного в САР вызвала сомнения у пользователей Сети
16:39   6 Апреля 2020
Россия

В Мосгордуме гадают, кого мог заразить нарушивший самоизоляцию депутат КПРФ Ступин

В Мосгордуме гадают, кого мог заразить нарушивший самоизоляцию депутат КПРФ Ступин

Анализ на коронавирус депутата МГД от КПРФ Евгения Ступина, нарушившего режим самоизоляции, показал положительный результат. По мнению депутата, заразиться он мог в общественном транспорте.

Медики провели тест 29 марта, через неделю пришли результаты анализа, которые подтвердили, что депутат заражен коронавирусом. Об этом пишет Nation News

Сам депутат Мосгордумы в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что вызывал врачей, они провели тест на коронавирус на дому. Ступин подписал согласие на лечение в домашних условиях, а также подтвердил, что ознакомился с информацией об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Ступин ограничил все контакты, пока ждал результатов анализа, но нарушил режим самоизоляции, чтобы выйти в магазин за продуктами.

Отметим, коронавирус также диагностировали у депутата МГД от КПРФ Николая Губенко. Его вместе с супругой, которая также заражена, госпитализировали в больницу в Коммунарке. Также известно о наличии вируса у депутатов Людмилы Стебенковой и Степана Орлова. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#мосгордума #ступин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...