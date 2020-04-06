Анализ на коронавирус депутата МГД от КПРФ Евгения Ступина, нарушившего режим самоизоляции, показал положительный результат. По мнению депутата, заразиться он мог в общественном транспорте.

Медики провели тест 29 марта, через неделю пришли результаты анализа, которые подтвердили, что депутат заражен коронавирусом. Об этом пишет Nation News.

Сам депутат Мосгордумы в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что вызывал врачей, они провели тест на коронавирус на дому. Ступин подписал согласие на лечение в домашних условиях, а также подтвердил, что ознакомился с информацией об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Ступин ограничил все контакты, пока ждал результатов анализа, но нарушил режим самоизоляции, чтобы выйти в магазин за продуктами.

Отметим, коронавирус также диагностировали у депутата МГД от КПРФ Николая Губенко. Его вместе с супругой, которая также заражена, госпитализировали в больницу в Коммунарке. Также известно о наличии вируса у депутатов Людмилы Стебенковой и Степана Орлова.