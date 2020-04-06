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16:30   6 Апреля 2020
Россия

Аксаков заявил, что мораторий на взыскание долгов коллекторами облегчит жизнь россиян

Аксаков заявил, что мораторий на взыскание долгов коллекторами облегчит жизнь россиян

Возможность введения моратория на взыскание долгов коллекторами в Российской Федерации может сильно облегчить жизнь гражданам государства. С подобной инициативой выступил глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На фоне принятия законопроекта о кредитных каникулах коллекторы организовали работу по списанию части просроченной задолженности заемщикам, которые обратились к ним. После заявки в агентство с гражданина могут списать часть просроченного долга, предоставить возможность отсрочки или снижение общей суммы платежа. Об этом сообщило издание "Парламентская газета".

По мнению Аксакова, ФССП, которая управляет деятельностью коллекторских агентств, может ввести отсрочку на взыскание долгов с россиян, потому что большая часть граждан сегодня пребывает в тяжелейшей ситуации. Особенно нелегко пришлось тем, чьи долги уже передали коллекторам, зачастую это люди с низким уровнем дохода и проблемами в финансовом обеспечении семьи.

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Автор: Яна Либерман
#политика #аксаков #задолженности

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