Один американский военный погиб, еще несколько были ранены при загадочных обстоятельствах в ходе нападении в провинции Хасака, что в восточной части Сирии. Пентагон и американские СМИ не комментируют случившееся. Первым о нападении на американских военных в Сирии сообщило палестинское новостное агентство Al Hayat.

Согласно сообщению, в американский джип HMMWV попал "снаряд" в южной части провинции Хасака. Обстоятельства случившегося неизвестны, пишет Федеральное агентство новостей.

В тот же день стало известно, что коалиция во главе с США направляет дополнительные силы в Хасаку и Дейр-эз-Зор. Вероятно, под удар попали переброшенные силы, но нет никакой уверенности в том, что нападение имело место. Глава так называемой "Курдской электронной обсерватории" Бозан Карао подтвердил информацию об атаке, сославшись на "координационный штаб вооруженных сил коалиции США и курдских вооруженных группировок".

Тело погибшего доставили на военную базу США "Аш-Шаддади" и на вертолете отправили на одну из американских баз в Ираке. Однако информационные источники западной коалиции в Сирии ни словом не обмолвились о потерях США.

По мнению авторов Telegram-канала "Рыбарь", источники, сообщившие о гибели американца, не являются надежными.

"Первоисточником стали соцсети боевиков, которые заявили об обстреле автомобиля, убийстве одного военнослужащего и ранении остальных лиц, находившихся в машине", - отмечается в сообщении канала.

Фото, видео отсутствуют, а точное место не указывается, отмечает "Рыбарь". Те же социальные сети сообщали о захвате боевиками запрещенного в РФ "Исламского государства" района города Акашат в провинции Анбар в Ираке. Информация не подтвердилась.