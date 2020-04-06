Западные СМИ разглядели скрытый смысл в российской помощи США

1 апреля в аэропорту Нью-Йорка приземлился российский Ан-124–100. Этот «очень-очень большой самолет», как выразился американский президент Дональд Трамп, привез в США гуманитарную помощь для борьбы с главным врагом всего человечества сейчас – вирусом COVID-19.

Голубь мира

Сейчас в США больше 337 тысяч заболевших коронавирусом. Число зараженных растет по несколько сотен за сутки. Россия послала самолет с гуманитарной помощью, защитными масками и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы помочь США бороться с эпидемией, захватившей уже большую часть страны.

Во время пресс-конференции господин Трамп поблагодарил Россию за помощь и заявил, что «это был очень красивый жест». Увы, не все восприняли прибывший в Нью-Йорк самолет с медтехникой, как дружеский шаг:

«Пользу от этой помощи на самом деле извлечет не Америка, а Кремль, у которого появляется шанс для ведения пропаганды в условиях пандемии», — пишет журналист Робин Диксон в The Washington Post.

Главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес также не увидел в помощи от РФ ничего хорошего:

«Это подарок Кремлю, а не от Кремля, если это правда».

Время покажет

Не удержалась от приумножения сущностей именитая The Times. Журналисты издания провели настоящее расследование. Рассматривая фотографии с разгрузки российского Ан-124–100, они нашли аппараты ИВЛ «Авента-М», которые производит Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Администрация экс-президента США Барака Обамы внесла КРЭТ в санкционный список после воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий на востоке Украины. Концерн находится под санкциями по сей день, из чего The Times сделала вывод о незаконности ввоза этой медтехники на территорию США.

«США не имели права ничего покупать у КРЭТ, являющегося частью Ростеха — российской государственной корпорацией по технологическому развитию», — заявил бывший советник минфина по санкциям Брайан О’Тул.

Ничего личного, просто бизнес

Член правления Санкт-Петербургского союза журналистов, политолог Юрий Светов считает, что несмотря на условия эпидемии и общей опасности, машина антироссийской пропаганды не остановится.

«Есть люди, чей бизнес – это ругать Россию. Что бы не случилось. А тут вроде такая обстановка пандемии, и надо смотреть не на то, что страны разъединяет, а на то, что объединяет. А для этих людей – это как нож в сердце. Без зарплаты останутся», — рассказал эксперт «Политике Сегодня».

Светов привел пример Эстонии. Бывший государственный министр Райво Варе отмечал, что страна не примет помощи от России, как это сделала Италия.

«Если речь идет о масках и перчатках, то не вижу проблем. Однако любой намек на "итальянский вариант" с военными медиками наша страна никоим образом не сможет принять», — был категоричен он.

Впрочем, никакой помощи Таллину Москва пока не предлагала, оставив без внимания выпады господина Варе.

Для людей, занимающихся антироссийской пропагандой, неважно, сколько больных умерло от коронавируса и сколько аппаратов ИВЛ не хватает в американских госпиталях и больницах, убежден Светов.

«Умирают люди, большая проблема эпидемии, надо думать, как действовать сообща. Но нет, вспомнили вот санкции. Для одних ключевой вопрос – как справиться с пандемией, как сделать так, что умерло меньше людей? Для других – это просто работа, они стоят на своем и гнут свою линию. Меня интересует, когда закончится эпидемия, вспомнят ли люди о тех, кто призывал к санкциям и очернял другие страны?», — поинтересовался Светов.

Вещательная корпорация BBC также публиковала материал, в котором искала «скрытый смысл» медицинской помощи со стороны России в США и Италии. Российскому посольству в Великобритании пришлось сделать официальное заявление, в котором дипломаты призывали не искать тайный умысел там, где его нет:

«Хотели бы подчеркнуть, что данная помощь оказана Италии на безвозмездной основе, носит гуманитарный характер и не имеет никакой увязки с политической повесткой. Это знак нашей солидарности с итальянским народом вне зависимости от политической конъюнктуры. Аналогичная картина с США».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook ранее отмечал, что вирус COVID-19 – угроза для всего мира, и победить ее можно лишь сообща. Газета The New York Times сообщает, что американские эксперты предсказывают самую тяжелую неделю, когда эпидемия коронавируса достигнет своего пика в США.