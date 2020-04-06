Беспроцентные кредиты для бизнеса на выплату зарплат начнут выдавать с 8 апреля

Предприятия малого и среднего бизнеса с 8 апреля смогут получать кредиты под 0% на выплату зарплат сотрудникам, вынужденным уйти не работать из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили в секретариате вице-премьера РФ Андрея Белоусова, Центробанку дано поручение ускорить выдачу средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса. На эти цели выделено 150 миллиардов рублей.

Кредиты могут оформить фирмы и компании, которые относятся к отраслям, наиболее пострадавшим от коронавируса. Их перечень кабмин РФ опубликовал 6 апреля.