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16:08   6 Апреля 2020
Россия

Беспроцентные кредиты для бизнеса на выплату зарплат начнут выдавать с 8 апреля

Беспроцентные кредиты для бизнеса на выплату зарплат начнут выдавать с 8 апреля

Предприятия малого и среднего бизнеса с 8 апреля смогут получать кредиты под 0% на выплату зарплат сотрудникам, вынужденным уйти не работать из-за пандемии коронавируса. 

Как сообщили в секретариате вице-премьера РФ Андрея Белоусова, Центробанку дано поручение ускорить выдачу средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса. На эти цели выделено 150 миллиардов рублей.

Кредиты могут оформить фирмы и компании, которые относятся к отраслям, наиболее пострадавшим от коронавируса. Их перечень кабмин РФ опубликовал 6 апреля. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #экономика #кредиты #коронавирус

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