Моя оппозиция меня не бережет: как «борцы с режимом» нарушают режим самоизоляции в России

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по России. Для того, чтобы угроза COVID-19 была сведена к минимуму, правительство предложило ряд эффективных мер. Так, 31 марта власти Москвы и Московской области объявили о введении в регионах режима самоизоляции.

В текущих реалиях, когда вирус распространяется по стране с геометрической прогрессией, нарушение столь очевидных норм кажется безрассудным. Однако представители «оппозиционного» сообщества, вероятно, считают иначе. Несмотря на общепринятые для всех правила, они продолжают появляться на улицах и афишировать каждый «выход» в социальных сетях.

Кому самоизоляция, а кому закон не писан

Власти Москвы и Московской области постановили запретить покидание места жительства за исключением неотложных поводов — похода в ближайший магазин за продуктами, аптеку, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или посещения работы в том случае, если выход на нее необходим. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать примеру столицы.

Подобные меры были введены в связи со стремительно растущим числом заболевших COVID-19. Так, за последние сутки количество инфицированных коронавирусом выросло на 954, и теперь составляет 6343 человека в 80 регионах.

Если обратить внимание на официальную статистику, можно увидеть, что подавляющее число россиян действительно «самоизолировались» дома или уехали в отдаленное место. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, порядка 70% граждан ограничили контакты с людьми. Более половины (61%) следят за гигиеной — моют руки или используют антисептики. В этой ситуации вполне справедливым будет вопрос: кто входит в оставшиеся 30%? Ответ можно найти в социальных сетях представителей наиболее популярных «борцов с режимом».

Наплевательское отношение к карантину в условиях пандемии демонстрируют почти все лидеры «либеральной» мысли в Москве. Одним из главных нарушителей самоизоляции стал глава признанного иностранным агентом ФБК Алексей Навальный. Накануне, 5 апреля, у него в Instagram появилась видеозапись, на которой он вместе с оператором свободно передвигается по одной из столичных улиц. В ролике либерал поспешил заверить аудиторию, что выбрался «в магазин», однако ни одного пакета в его руках, как видно, нет. Зато есть оператор и пафосная съемка на ходу.

Еще один злостный нарушитель карантина, не считающий режим самоизоляции необходимой мерой — осужденный за экстремизм оппозиционер Егор Жуков. Стоит отметить, в отличие от Навального он даже не пытается скрыть цель выхода на улицу — пиар своего фильма с участием представителей современной поп-культуры в России. Примечательно, что при всем этом молодой оппозиционер не боится заразить других людей смертельно-опасной инфекцией.

В последнее время в информационном пространстве все чаще стал появляться связанный с Алексеем Навальным «Альянс врачей». Лидер данного профсоюза Анастасия Васильева позиционирует себя как борец за права медицинского персонала. Впрочем, это не мешает ей становиться участницей срежиссированных провокаций и регулярно нарушать режим самоизоляции. Ранее, 3 апреля, Васильеву задержали в поселке Окуловка Новгородской области по соответствующему поводу и составили три административных протокола.

Другая соратница Навального, юрист ФБК Любовь Соболь, также не считает нужным придерживаться карантинных мер и сидеть дома. Ее социальные сети буквально пестрят постами о прогулках в различных местах. В комментариях к записям можно заметить, что неравнодушные пользователи не одобряют действия Соболь и указывают ей на недопустимость подобных действий, поскольку она является публичным человеком и подает читателям плохой пример.

Моя оппозиция меня не бережет

Навальный, Жуков, Соболь и «Альянс врачей» ежедневно взаимодействуют с многотысячной аудиторией. Именно сейчас, когда население России не должно сомневаться в целесообразности карантина, они на личном примере показали свое наплевательское отношение к самоизоляции. При этом оппозиционеры не задумываются, что читатели могут воспринять их публикации в соцсетях как призыв к действию.

О безразличии сторонников главы ФБК к здоровью граждан во время пандемии, к слову, стало известно еще в марте, когда координаторы петербургского и калининградского штабов Навального заразились коронавирусом. Оба инцидента на практике подтвердили, что лидерам «либеральной мысли» не нужны не только рядовые россияне, но и собственные сторонники.