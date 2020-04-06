Россия не забыла «черный пиар» Запада против «Северного потока — 2»

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Испанию, подтвердив тем самым предположения, что оно направляется достраивать трубопровод «Северный поток - 2». Это дает западу повод продолжить свои нападки.

Об этом в понедельник, 6 апреля, пишет Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня», отмечая, что «Академик Черский», в очередной раз сменив курс, теперь направляется к испанскому порту Лас-Пальмс. Как отмечает издание, судно-трубоукладчик движется на северо-запад, по направлению к Канарским островам, которых достигнет, предположительно, к 18 апреля. Ранее конечной точкой маршрута «Академика Черского» и сопровождавших его боевых кораблей российского флота был указан порт Пуэнт-Нуар в Республике Конго.

Напомним, «Академик Черский» 9 февраля вышел из порта в Находке, преодолев к настоящему времени всю Южную Азию. По мнению экспертов, трубоукладчик должен был выйти в Средиземное море по Суэцкому каналу, после чего через пролив Гибралтар выплыть к европейскому побережью Атлантики. Затем, как предполагалось, судно, миновав берега Португалии. Испании, Франции и ФРГ, должно было прибыть в Балтийское море и приступить там к достройке последнего отрезка газопровода «Северный поток-2» у датского острова Борнхольм.

Однако «Академик» пошел в обход всего Африканского континента. Таким образом, по словам руководителя спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности Александра Петрова, оказались развеяны последние сомнения в том, что судно-трубоукладчик, принадлежащее компании «Газпром», идет достраивать «Северный поток-2».

«Изначально для "Черского" выбрали запутанную схему передвижения со сменой промежуточных портов, чтобы была не очевидна конечная точка назначения. Российская сторона явно опасалась, что в пути трубоукладчик могут перехватить, арестовать или остановить другим способом. Отсюда и внушительный эскорт», — добавил эксперт.

При этом он отметил, что маршрут «Академика Черского» был специально запутан. Это было нужно, чтобы не дать Западу прямо говорить, что российская сторона собирается задействовать судно для достройки своего газового проекта «Северный поток-2», но уже в ближайшее время это станет очевидно всем. Поэтому можно ждать, что противники строительства газопровода используют этот предлог и вновь обрушатся на него с критикой.

«Мы помним, что "черный пиар" против "Северного потока-2" применяли еще до начала реального строительства – заявляли, что трубопровод окончательно поставит Европу в газовую зависимость от РФ, станет экологической угрозой и чуть не поводом для вторжения армии России в ЕС. Противники проекта никуда не исчезли, и на Западе столь же пристально наблюдают за маршрутом "Академика Черского", как и в России»,- напомнил Петров.

После того, как США ввели против «Северного потока-2» санкции и работавшая на его строительстве швейцарская компания Allseas увела свои суда-трубоукладчики, российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для достройки газопровода может быть привлечен «Академик Черский». При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна способна самостоятельно завершить строительство газопровода, две нитки которого по дну Балтийского моря идут из России в Германию, тем более, что осталось проложить небольшой участок.

«На сегодняшний день все, что связано с энергетикой, сопровождается негативным информационным фоном. Цены на нефть продолжают оставаться на низком уровне и ждут переговоров в рамках ОПЕК+. Спрос на газ в мире рекордно снизился, так как эпидемия коронавируса остановила предприятия по всем миру. А потепление климата не требует уже больших запасов энергоресурсов на бытовые нужды», — добавил эксперт.

По его словам, сейчас Европе хватает тех маршрутов поставок газа, которые уже есть, а запасы голубого топлива в подземных хранилищах самые большие в истории. Поэтому необходимости в «Северном потоке-2» сейчас нет. Но Россия и европейские компании вложили в данный проект огромные деньги, что делает недопустимой его остановку. Рано или поздно эпидемия коронавируса пойдет на спад, что приведет к восстановлению конъюнктуры на энергорынке и спрос на газ опять повысится.

«Сейчас мы видим глобальный спад всей мировой экономики – эта ситуация ударит по всем без исключения государствам планеты. Но Евросоюз и США вливают в свои экономики огромные деньги, так что через несколько месяцев рецессия должна закончиться. И к концу года начнется подъем», — добавил Александр Петров.

Газопровод «Северный поток-2», по его словам, не будет достроен до конца 2020 года, а значит он будет введен в эксплуатацию именно к тому времени, когда окажется востребованным, заключил эксперт.