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15:41   6 Апреля 2020
Общество

Депутат ГД Вострецов предложил освещать уроки из лучших школ России на телевидении

Депутат ГД Вострецов предложил освещать уроки из лучших школ России на телевидении

Создание учебного телевидения в стране должно начаться как можно скорее, считает депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

На российском телевидении должны появиться трансляции из лучших школ страны. По мнению парламентария Сергея Вострецова, данная инициатива, которую он планирует выдвинуть на рассмотрение нижней палаты парламента, не потребует больших вложений на стадии реализации. 

Для каждого класса необходимо выделить отдельный канал, рассказал депутат журналистам Федерального агентства новостей. В сложившейся ситуации это особенно акутально, так как большая часть детей находится на дистанционном обучении.

"Еще в Советском Союзе на телевидении было весьма интересное учебное телевидение — под него был выделен Четвертый всесоюзный телеканал. Лучшие традиции надо возрождать!", — призвал парламентарий.

После карантина трансляции не исчезнут с телеэкранов россиян. Депутат уверен в том, что передачи будут пользоваться активным спросом даже после возвращения на классно-урочное обучение. 

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Автор: Яна Либерман
#госдума #школа #инициатива #телевидение #вострецов

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