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15:37   6 Апреля 2020
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Замглавы Минпромторга опроверг новости об устроенном им скандале в аэропорту Ижевска

Замглавы Минпромторга опроверг новости об устроенном им скандале в аэропорту Ижевска

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, привлеченный к ответственности за скандал в аэропорту, навещал в Ижевске отца.

Замглавы ведомства остро отреагировал на требование показать посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска. Чиновник назвал такое требование со стороны работников аэровокзала "перегибом", однако, заверил Овсянников, все требования сотрудников авиационной безопасности он выполнил. Его слова приводит "Пятый канал".

Оспаривать выписанный административный штраф за дебош в аэропорту замглавы Минпромторга не планирует. Овсянников также добавил, что перелет из Ижевска в Москву прошел нормально, и сейчас он находится на своем рабочем месте.

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Автор: Ирина Большунова
#аэропорт #дебош #овсянников

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