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 Пресс-секретарь Бориса Джонсона опроверг подключение политика к ИВЛ

Пресс-секретарь Бориса Джонсона опроверг подключение политика к ИВЛ
15:24   6 Апреля 2020
Весь мир

Пресс-секретарь Бориса Джонсона опроверг подключение политика к ИВЛ

Пресс-секретарь Бориса Джонсона опроверг подключение политика к ИВЛ

Пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона рассказал о состоянии политика после его госпитализации.

10 дней назад стало известно, что Борис Джонсон заразился коронавирусом. В ночь на 6 апреля РИА Новости сообщило, что политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пресс-секретарь Джонсона назвал подключение к ИВЛ дезинформацией. По словам представителя британского премьера, политика действительно госпитализировали накануне, ночь он провел в госпитале комфортно.

"Он остается под наблюдением врачей. У него температура и кашель",  — заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании.

Борису Джонсону 55 лет, должность премьер-министра Британии он занял в июле 2019 года, до этого работал на посту главы МИД королевства, также был мэром Лондона.

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Автор: Кристина Мокроусова
#великобритания #борис джонсон #коронавирус

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