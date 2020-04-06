Пресс-секретарь Бориса Джонсона опроверг подключение политика к ИВЛ

Пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона рассказал о состоянии политика после его госпитализации.

10 дней назад стало известно, что Борис Джонсон заразился коронавирусом. В ночь на 6 апреля РИА Новости сообщило, что политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пресс-секретарь Джонсона назвал подключение к ИВЛ дезинформацией. По словам представителя британского премьера, политика действительно госпитализировали накануне, ночь он провел в госпитале комфортно.

"Он остается под наблюдением врачей. У него температура и кашель", — заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании.

Борису Джонсону 55 лет, должность премьер-министра Британии он занял в июле 2019 года, до этого работал на посту главы МИД королевства, также был мэром Лондона.