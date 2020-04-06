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15:13   6 Апреля 2020
Общество

Роспотребнадзор озвучил стоимость проведения теста на COVID-19 на дому

Роспотребнадзор озвучил стоимость проведения теста на COVID-19 на дому

Тест на определение коронавируса можно будет провести в домашних условиях за 1250 рублей (без учета стоимости проезда сотрудников Роспотребнадзора), сообщила представитель ведомства Елена Тиванова.

Предписание врача не понадобится для проведения теста в домашних условиях, уточнили в Роспотребнадзоре. "Домашний" тест на коронавирус можно будет провести уже с понедельника жителям Москвы и Подмосковья, позже такая возможность появится и у жителей других регионов, заверили в ведомстве. 

Новым типом пневмонии в РФ заразились 6,3 тыс. человек. Более 7,5 тыс. тестов на COVID-19 провели российские специалисты. Подробнее о коронавирусе в РФ можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#роспотребнадзор #тест #коронавирус

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