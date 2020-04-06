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15:13   6 Апреля 2020
Россия

Власти Подмосковья ввели запрет на примерку в пунктах выдачи онлайн-заказов

Власти Подмосковья ввели запрет на примерку в пунктах выдачи онлайн-заказов

Интернет-магазины вынуждены менять привычный режим работы из-за коронавируса. Так, в Московской области власти запретили примерку в пунктах выдачи заказов. Об этом рассказал зампред правительства региона Вадим Хромов.

Власти Подмосковья договорились с ритейлерами, что ни в одной точке выдачи товаров не будет примерки, отметил он.

"Нам важно, чтобы в точку выдачи товара заходил только один человек, и он находился с человеком из компании", - уточнил Хромов.

Теперь покупатели будут забирать заказы бесконтактным методом. Осуществляться это будет следующим образом: работник пункта отрывает покупку, кладет на стол и отходит, после чего покупатель забирает заказ. Так, люди будут находиться на расстоянии друг от друга не менее двух метров. Помимо примерки, исключается возможность совершить покупку на месте, передает телеканал "360".

Чиновник рассказал, что все работники пунктов выдачи онлайн-заказов обеспечены средствами индивидуальной защиты и систематически проводят дезинфекцию помещений. Это способствует минимизации риска передачи коронавирусной инфекции. Онлайн-ритейлеры, в свою очередь, согласились с новыми правилами.

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Автор: Илья Романович
#московская область #торговля #ритейл #коронавирус

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