Первоапрельской шуткой оказалась новость о ребенке по имени Ковид

Информация о ребенке, названном Ковидом в честь коронавируса, появилась в Сети в начале апреля. Многие разместили эти сведения, но они оказались шуткой.

Так, ребенок с именем Ковид, по данным интернет-пользователей, родился в Новокузнецке. Редактор "Кузпресс" рассказал, что он не проверил эту информацию, а в ЗАГСах отметили, что не регистрировали таких имен. В своей статье редактор сообщил, что родители так назвали ребенка, потому что это имя звучит очень оригинально и имеет сильную энергетику. Об этом сообщает "360".

В "Кузпрессе" не скрывали, что эта информация является шуткой: в статье было указано и число — 1 апреля. На сегодняшний день еще не было зафиксировано детей с подобным именем, но в Индии уже начали называть детей Короной и Ковидом.