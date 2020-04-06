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14:49   6 Апреля 2020
Политика

Депутат Федоров назвал пандемию коронавируса частью гибридной войны Запада против России

Депутат Федоров назвал пандемию коронавируса частью гибридной войны Запада против России

Запад использует тему коронавируса как оружие в гибридной войне против Российской Федерации, заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ проведет расследование в отношении изданий Deutsche Welle, "Медуза", "МБХ медиа" и признанных в РФ иноагентами "Радио Свобода" и "Настоящее время". Эти СМИ публикуют недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в России. По словам депутата ГД Евгения Федорова, не исключено, что распространение западных и прозападных СМИ в России будет ограничено. Это необходимо для защиты российского информационного пространства от фейков, которые могут спровоцировать панику в условиях пандемии коронавируса.

Федоров в беседе с журналистами Федерального агентства новостей отметил, что Запад использует ситуацию с коронавирусом как часть информационной войны с Россией. Пандемия также является частью этой войны.

Депутат уверен, что в дальнейшем "агенты Запада" будут наносить еще больше вреда России, в связи с чем придется ужесточить законодательство. Пока же есть возможность противодействовать информационным атакам в рамках существующего закона.

Федоров призвал защитить Рунет, в том числе законодательно.

"Всех этих распространителей фейков в перспективе нужно просто отправлять по уголовным статьям или, если это заграничное СМИ, как, например, "Медуза", запрещать их распространение на территории РФ", — отметил депутат.

Как отметил глава комиссии Государственной думы по иностранному вмешательству Василий Пискарев, в ближайшее время состоится заседание по вопросу некорректного освещения некоторыми СМИ ситуации с коронавирусом в России. Распространение сеющих панику фейков должно быть остановлено. Заседание комиссии, скорее всего, пройдет в удаленном режиме.

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Автор: Кристина Мокроусова
#госдума #информационная война #фейки

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