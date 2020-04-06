Депутат Федоров назвал пандемию коронавируса частью гибридной войны Запада против России

Запад использует тему коронавируса как оружие в гибридной войне против Российской Федерации, заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ проведет расследование в отношении изданий Deutsche Welle, "Медуза", "МБХ медиа" и признанных в РФ иноагентами "Радио Свобода" и "Настоящее время". Эти СМИ публикуют недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в России. По словам депутата ГД Евгения Федорова, не исключено, что распространение западных и прозападных СМИ в России будет ограничено. Это необходимо для защиты российского информационного пространства от фейков, которые могут спровоцировать панику в условиях пандемии коронавируса.

Федоров в беседе с журналистами Федерального агентства новостей отметил, что Запад использует ситуацию с коронавирусом как часть информационной войны с Россией. Пандемия также является частью этой войны.

Депутат уверен, что в дальнейшем "агенты Запада" будут наносить еще больше вреда России, в связи с чем придется ужесточить законодательство. Пока же есть возможность противодействовать информационным атакам в рамках существующего закона.

Федоров призвал защитить Рунет, в том числе законодательно.

"Всех этих распространителей фейков в перспективе нужно просто отправлять по уголовным статьям или, если это заграничное СМИ, как, например, "Медуза", запрещать их распространение на территории РФ", — отметил депутат.

Как отметил глава комиссии Государственной думы по иностранному вмешательству Василий Пискарев, в ближайшее время состоится заседание по вопросу некорректного освещения некоторыми СМИ ситуации с коронавирусом в России. Распространение сеющих панику фейков должно быть остановлено. Заседание комиссии, скорее всего, пройдет в удаленном режиме.